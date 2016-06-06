نشطاء يتداولون صور وفيديو مداهمة الشرطة للعناصر الإرهابية في دمياط

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، مقاطع فيديو وصور لقتلى كتائب حلوان بدمياط، أثر اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن.

وذكرت مديرية أمن دمياط فى بيان لها، إن مسلحين قتلا اليوم الأثنين، وأصيب 3 شرطيين بجروح وذلك أثر تبادل اطلاق النار فى مدينة رأس البر.

وذكر البيان، “أن مسلحين لقيا مصرعهما، وأصيب نائب مدير الأمن ومجنديين، مساء اليوم فى تبادل للإطلاق النار بين قوات الشرطة وأعضاء خلية إرهابية”.

> وأوضح البيان، ” أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت معلومات تفيد باختباء عدد من اعضاء الخلية الإرهابية التى استهدفت ضباط بمدينة حلوان (جنوب القاهرة) ” ، واكمل البيان، “توجهت مأمورية أمنية لضبط عناصر الخلية، وفور شعور العناصر الإرهابية، بتواجد قوات الشرطة بادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية مما دفع قوات الشرطة لتبادل إطلاق النار”

> وذكر البيان، أنه ” تم الدفع بتشكيلات امنية لفرض السيطرة ومحاصرة المنطقة وتمشيطها”.