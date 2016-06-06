افتتاح محطة وقود جديدة بالداخلة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي ، اليوم الاثنين، عن افتتاح محطة وقود جديدة، بمنطقة عزب القصر بالداخلة، وصرح صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، بأن المحطة ستخدم أهالي المنطقة، بالإضافة الي سيارات نقل البضائع المتجهة، من وإلي منطقة العوينات ومركز الفرافرة .

وأضاف صلاح، أنه تم ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية، وغاز البوتاجاز، بجميع المحطات للتزود بالوقود والسولار، خاصة بمركز الفرافرة، لضمان تشغيل محطة توليد الكهرباء، التي تغذي المركز وقراه، ونظراً لعدم توصيل تيار الشبكة الموحدة للمركز .