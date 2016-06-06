أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

افتتاح محطة وقود جديدة بالداخلة

Google+ Print
افتتاح محطة وقود جديدة بالداخلة افتتاح محطة وقود جديدة بالداخلة

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي ، اليوم الاثنين، عن افتتاح محطة وقود جديدة، بمنطقة عزب القصر بالداخلة، وصرح صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، بأن المحطة ستخدم أهالي المنطقة، بالإضافة الي سيارات نقل البضائع المتجهة، من وإلي منطقة العوينات ومركز الفرافرة .

وأضاف صلاح، أنه تم ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية، وغاز البوتاجاز، بجميع المحطات للتزود بالوقود والسولار، خاصة بمركز الفرافرة، لضمان تشغيل محطة توليد الكهرباء، التي تغذي المركز وقراه، ونظراً لعدم توصيل تيار الشبكة الموحدة للمركز .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»