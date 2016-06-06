أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

Google+ Print
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الدكتور خالد متعب العبيدي وزير الدفاع العراقي الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية