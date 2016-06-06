رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الدكتور خالد متعب العبيدي وزير الدفاع العراقي الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

>