متحدث الري ينفى لـ«ONA» صحة انخفاض مياه النيل في منتصف يونيو

كتب – رضا عبد الحميد:

نفى وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام على لسان أحد وزراء الري السابقين، من انخفاض منسوب نهر النيل خلال منتصف يونيو المقبل بسبب الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف رسمي في تصريحاتٍ لـ«ONA»، الاثنين، أنَّ عمليات الملء لا يمكن أنَّ تحدث دون موافقة الجانب المصري على ذلك، وفقًا لاتفاقية إعلان المبادىء بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار إلى أنَّ المفاوضات مع الجانب الإثيوبي تجري على قدم وساق، مؤكدًا أنَّه سيتم الإعلان خلال وقت قريب توقيع العقود مع الجانب الإثيوبي لضمان حصة مصر من مياه النيل.