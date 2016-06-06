دفاع متهمى عين شمس: القبض العشوائى وغياب الدليل وراء حصولهم على البراءة

أكد فريق دفاع المتهمين بالتظاهر دون ترخيص وحمل السلاح وتهديد الأمن والسلم العام فى عين شمس أنهم كانوا واثقين فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين ببراءتهم بسبب عمليات القبض العشوائى وغياب الأدلة على تورطهم فى الأحداث والعوار الشديد فى الإجراءات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، اليوم، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الوناتى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، ببراءة 3 متهمين بالتظاهر فى منطقة عين شمس التى وقعت فى يونيو 2015 وهم كل من خيرت ضياء خيرت وعمر السيد ومحمد رضا مصطفى.

جاء ذلك بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين التظاهر بدون ترخيص ما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر.

- جنايات القاهرة تقضى ببراءة 3 متهمين فى أحداث تظاهر عين شمس

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