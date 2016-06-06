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الحماية المدنية تنقذ 12 شخصًا حاصرتهم النيران بحريق شقة سكنية بالضاهر

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الحماية المدنية تنقذ 12 شخصًا حاصرتهم النيران بحريق شقة سكنية بالضاهر الحماية المدنية تنقذ 12 شخصًا حاصرتهم النيران بحريق شقة سكنية بالضاهر
نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى إنقاذ 12 شخصًا بعدما حاصرتهم النيران بحريق شقة سكنية لعقار مكون من 5 طوابق بشارع أحمد سعيد بمنطقة الضاهر، وذلك بعدما تمت الاستعانة بسلم هيدروليكي وتم إنزالهم من العقار، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى اندلع بالشقة بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات بمنطقة الضاهر، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد، وتم إنقاذ 12 أشخاص حاصرتهم النيران، وتمت عملية إخماد الحريق.

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