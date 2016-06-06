بالصور.. رونالدو يعلن افتتاح متحفه الجديد فى البرتغال

أعلن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك افتتاح متحفه الجديد فى فونشال عاصمة جزيرة ماديرا مسقط رأس نجم ريال مدريد.

ويضم متحف نجم الفريق الملكى تمثالا خاصا به بجانب الجوائز الفردية التى حصدها اللاعب خلال مسيرته الكروية ولم يتم حتى الآن تحديد موعد الافتتاح الرسمى للمتحف فى وجود رونالدو.

ويستعد الدون لقيادة منتخب بلاده فى يورو 2016 التى تستضيفها فرنسا فى الفترة من 10 يونيو حتى 10 يوليو المقبل، إذ يلعب منتخب البرتغال بالمجموعة السادسة بجانب منتخبات النمسا، إيسلندا والمجر.