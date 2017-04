NET-A-PORTER تطلق تشكيلة "كيت موس لـ اكويبمانت"

بيروت - سيدتي نت

تطرح منصة NET-A-PORTER الإلكترونية، بالتعاون مع دار "ايكويبمانت" Equipment، تشكيلة أزياء "كيت موس لـ اكويبمانت" the Kate Moss for Equipment أمام عملائها حول العالم اعتباراً من 2 يونيو 2016، مع فترة عرض حصرية تمتد لأسبوعين.

وتحتفي دار "ايكويبمانت" Equipment بتصاميمها العصرية وخطوطها الأنثوية التي تتميز بمقاربة الصيحات الرجالية، إلى جانب إخلاصها لأرقى أنواع الأقمشة الفاخرة، واهتمامها بأدق التفاصيل الفريدة، ومن هذا المنطلق تقدم تشكيلتها الجديدة ضمن نماذج تنسجم مع المظهر المتألق الذي يميز عارضة الأزياء الشهيرة "كيت موس" Kate Moss. وتزخر التشكيلة بقمصان مع ربطة عنق حريرية تزدان برسوم نجمية الشكل، بتصميم يحمل في ثناياه ثقافة الروك أند رول. كما تشهد التشكيلة حضوراً ملحوظاً لرسمة سهم البرق المستوحاة من "باوي ديفيد" وملونة بالتدرجات التي اشتهرت بها دار" كيت موس" Kate Moss كالأحمر والأسود والأبيض والرمادي؛ إضافة إلى رسمة النمر، وكذلك التطريزات التي تبرز كتابة بخط اليد للأحرف الأولى من اسم عارضة الأزياء الشهيرة "KM". كما نجد قطعاً جرافيكية تغني خيارات العملاء وتتيح لهم الصديق الأمثل لأزيائهم الكلاسيكية الأساسية. وتتضمن هذه القطع سروالاً ضيق أسود اللون مع خمس جيب أنيقة؛ وسروالاً مدهشاً بتصميم واسع من الأسفل؛ وسترة بتصميم عسكري.

وفي سياق الحملة الإعلانية لتشكيلة خريف 2016؛ تخيلت "موس" Moss مرة أخرى اتجاهاً ابداعياً متكاملاً، والتقطت صوراً لنفسها بالأبيض والأسود ضمن أجواء رائعة في مسكنها المنعزل بمنطقة كوستوولدز الإنجليزية. وتدعونا "موس" Moss بحذر لاكتشاف عالمها الخاص عبر تلميحات عديدة تعكس جانباً مدهشاً من حياتها الشخصية بطريقة غاية في حميمية. كما ظهر في الحملة أيضاً كلاً من "سوزي كيف"، زوجة الموسيقي الشهير نيك كيف؛ و"ايلا ريشتاردز"، حفيدة الموسيقي "كيث ريتشاردز" الذي يعتبر أحد أساطير الفرقة الموسيقية The Rolling Stones. الأمر الذي يجسد برمته التقلبات الفنية والجمالية التي تقف وراء مفهوم كيت موس الإبداعي.