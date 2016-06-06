اكتشفي مجموعة Chantaco من "لاكوست"

إنّ الأسلوب الأنيق غير الرسمي والمرهف لمجموعة "شانتاكو" Chantaco التي طُرحت للمرّة الأولى خلال عرض أزياء "لاكوست" LACOSTE لربيع/ صيف 2014 في نيويورك يستكمِل قصّتهُ خلال موسم ربيع/ صيف 2016 الذي يشهد على تقديم "لاكوست" LACOSTE تشكيلةً كاملة من الحقائب واللوازم الجلديّة الصغيرة. وتأتي حقيبة "شانتاكو" Chantaco بأحجامٍ مختلفة - حقيبة التسوّق، أو حقيبة الكتف، أو حقيبة اليد الواسعة، أو حقيبة على شكل محفظة بسحاب - وهي تلائم أيّة مناسبة. تقدّم هذه المجموعة نطاقاً واسعاً من الألوان الصيفيّة: أزرق سماوي، أصفر ليموني، برتقالي، أحمر داكن، كحلي، وأسود.

تُشيد مجموعة "شانتاكو" Chantaco الحاليّة بالنساء وخاصّة سيمون وكاثرين، وهما زوجة وابنة رنيه لاكوست. فتحتفل "شانتاكو" Chantaco بكلّ ما هو أنثوي ومُرهف. إنّ مجموعة "شانتاكو" Chantaco المشبّعة بهذه الروحيّة والمستوحاة من الإرث الرياضي لعائلة "لاكوست" Lacoste، تتميّز بالتالي بطابعها المدني والعصري وغير الرسمي.

تستخدم الحقيبة الأيقونيّة وحاليّاً الأكسسوار الكلاسيكي ضمن علامة التمساح أجوَد المواد لتصنيعها. تمّ تطوير الجلد الصغير التضليع بشكلٍ حصري من قِبل "لاكوست" LACOSTE، وهو يضمن لوازم جلديّة عالية الجودة. يجسّد هذا الجلد الذي تشتهر به "لاكوست" LACOSTE معرفة الدار، وهو يشكّل جزءاً من جينات العلامة. ويقوم التمساح الذهبي بتزيين كلّ قطعة من المجموعة كما يُبرز أناقتها.