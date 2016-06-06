بدء تشغيل أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية بالغرفة التجارية بالإسكندرية

افتتح محافظ الإسكندرية، محمد عبد الظاهر، اليوم الأثنين، وحدة تشغيل تعمل بالطاقة الشمسية في الغرفة التجارية بالإسكندرية، كبديل عن الكهرباء، بنظام الطاقة الكهروضوئية المدمجة، في إطار إحياء اليوم العالمي للبيئة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عبد الظاهر، جاء ذلك خلال افتتاح الوحدة،ضمن مشروع “فوستر إن ميد” لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، عن سعادته بالمجهود العظيم والإنجاز غير المسبوق الذي تحققه الغرفة التجارية في كافة المجالات، بوصفها أول غرفة في الشرق الأوسط، ورمز سكندري، داعيا الجميع لمزيد من التعاون لدعم قدرة مصر على تصدير الطاقة المتجددة للعالم أجمع.

وأضاف أننا نوفر الطاقة الكهربائية، باستخدام الطاقة الشمسية فنحن بذلك على الطريق السليم مطمئنين على مستقبل مصر، قائلا أن الإسكندرية ستكون في المرحلة القادمة في صدارة المدن العالمية بفضل تعاون الجميع.

يشار إلى أن المشروع يعد واحدا من نتائج ثمانية مشروعات إقليمية ممولة من الاتحاد الأوروبي للنهوض بمحافظة الإسكندرية، وجذب الاستثمارات في مجالات السياحة المستدامة، والزراعة، والصناعات النسجية والغذائية والطاقة الشمسية، وتدوير المخلفات.