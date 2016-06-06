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إصابة أمينى شرطة بطلق نارى فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية

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إصابة أمينى شرطة بطلق نارى فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية إصابة أمينى شرطة بطلق نارى فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية
أصيب اثنين من أمناء الشرطة المرافقين فى حادث محاولة اغتيال العميد هشام سليم رئيس مباحث الدقهلية ، حيث أصيب سائق السيارة، والحارس الخاص به بإصابات مختلفة، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى.

وعلى الفور تم تقديم العلاج المطلوب لهما وكشف مصدر طبى، إصابة الأمين "عبودة إبراهيم أسماعيل"، بطلق نارى فى الساق اليمني، وإصابة الأمين فريد عيد أبو زيد بطلق نارى فى الفخذ ، وعلى الفور انتقل اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما.


>- مصدر أمنى: ضبط السيارة المستخدمة فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية
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>- مصدر أمنى: ضبط السيارة المستخدمة فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية

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