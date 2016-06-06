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سكرتير عام محافظة الأقصر يبحث ملفات التعديات والنظافة مع رؤساء المدن

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سكرتير عام محافظة الأقصر يبحث ملفات التعديات والنظافة مع رؤساء المدن سكرتير عام محافظة الأقصر يبحث ملفات التعديات والنظافة مع رؤساء المدن

أرشيفية

مراسل – ONA:

عقد اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الأثنين، اجتماعًا مع رؤساء المدن وعدد من مديرى المديريات بحضور السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء هانى عبد المقصود.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات المهمة على رأسها وقف التعديات الزراعية وحماية أملاك الدولة وتشكيل لجان فرعية لحصر الأماكن المحتمل تعرضها لأخطار الحرائق لحمايتها وتأمينها فضلاً عن بحث تطوير منظومة النظافة وزيادة عدد حاويات القمامة.

وشدد مهران خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الفورية لأية حالات تعدٍ وإزالتها فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين بكل قوة وحزم كما وجه رؤساء المدن بحصر الأماكن والمناطق المحتمل تعرضها لأخطار الحرائق بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية بالإضافة إلى تغطية أسلاك الكهرباء لحماية المواطنين من المخاطر.

 

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