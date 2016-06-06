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مصدر أمنى: ضبط السيارة المستخدمة فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية

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مصدر أمنى: ضبط السيارة المستخدمة فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية مصدر أمنى: ضبط السيارة المستخدمة فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الدقهلية
أكد مصدر أمنى، ضبط السيارة التى نفذت محولة إطلاق النار على العميد هشام سليم رئيس مباحث الدقهلية ومحاولة اغتياله، بعد مطاردتها بشوارع المنصورة، وكشف المصدر أن السيارة تبين أنها مسروقة، ومبلغ بسرقتها منذ فترة.

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار على رئيس مباحث الدقهلية، والحرس الخاص به، منذ قليل، أمام مسجد النصر بالمنصورة، وأكد أحد شهود العيان، تقدم مسلحين بسيارتهم، أمام سيارة العميد هشام سليم رئيس مباحث الدقهلية، وأطلقوا وابلا من النيران، وفروا هاربين.

وأكد مصدر أمنى، أن مدير المباحث لم يصاب، وبصحة جيدة، ولم ينتج عن الحادث أى خسائر بشرية، وجارٍ تحديد هوية منفذى الحادث، وكشف تفاصيله.


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