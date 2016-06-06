صور العناصر الإرهابية بعد تصفيتهم فى اشتباكات مع الأمن برأس البر

حصل " اليوم السابع " على صورالعناصر الإرهابية الذين تم تصفيتهم فى الاشتباكات التى وقعت اليوم بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية برأس البر.

وداهمت قوات الشرطة بقيادة اللواء مصطفى مقبل نائب مدير أمن دمياط، الإرهابيين، فأطلق العناصر المطلوبة أعيرة نارية كثيفة تجاه القوات، ما أسفرت عن إصابة اللواء مصطفى مقبل بطلق نارى أعلى الركبة، أثناء قيادته الحملة الأمنية برأس البر، وتم نقله لمستشفى دمياط التخصصى، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته الآن مستقرة.

وأصيب أمين الشرطة هيثم عثمان من السنبلاوين بالدقهلية، بطلق نارى وكسر بالفخذ الأيمن، وكذلك المجند عاصم عبد المنعم السيد مقيم بالغربية، أصيب بطلق نارى بالقدم اليسرى، كما أصيب أحمد طارق مسعد مقيم بالغربية بطلقين ناريين بالقدم اليسرى، تم نقل المصابين لمستشفى دمياط التخصصى، وجارٍ إسعافهم.

وأسفرت المواجهات عن تصفية العناصر المطلوبة، وإلقاء القبض على آخرين كانوا جميعًا متواجدين داخل الشقة، وانتقل إلى موقع الأحداث اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، والعميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، وترددت أنباء أن العناصر مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية.

تفاصيل الاشتباكات بين أمن دمياط وعناصر إرهابية فى رأس البر

>

>http://www.youm7.com/story/2016/6/6/تفاصيل-الاشتباكات-بين-أمن-دمياط-وعناصر-إرهابية-فى-رأس-البر/2751229#