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الحضري: نفسي أرجع الأهلي ولو ببلاش

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الحضري: نفسي أرجع الأهلي ولو ببلاش الحضري: نفسي أرجع الأهلي ولو ببلاش

الحضري -أرشيفية

كشف عصام الحضري، عملاق نادى وادى دجلة والمنتخب الوطني ، عن رغبته فى العودة إلى صفوف ناديه الأهلي حتي وإن كان دون مقابل.

وأكد الحضري في مداخلة هاتفية ببرنامج “على معادنا مع العميد” والذي يقدمه أحمد حسن قائد الفراعنة السابق عبر موجات الاثير “نغم إف إم”، أنه يرغب فى انهاء مشواره الكروى بصفوف القلعة الحمراء دون الحصول على أى مقابل.

على جانب آخر أشار “السد العالى” إلى أن باب مفتوح أمام الجميع بدليل انضمامه بعد غياب طويل والمشاركة أساسيا أمام تنزانيا، نافيا وجود خلافات أو تفرقة في المعاملة بين اللاعبين سواء من الأهلي أو الزمالك.

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