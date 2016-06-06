نشرة ONA الرمضانية| يسرا «قاتلة».. والصاوي يرعب «كرمة».. و«عنايت» ممثل لأول مرة

إعداد- إنجي لطفي

> تقدم وكالة « ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

تجسد الفنانة يسرا “رحمة حليم” دكتورة في التنمية البشرية خلال أولى حلقات مسلسل ” فوق مستوى الشبهات”، حيث يتم ترشيحها لمنصب مجلس النواب، وتدور الأحداث لتخضع للكشف النفسي والطبي ..للمزيد

أصيبت الفنانة ليلي علوي، والتي تجسد شخصية كرمة المحامية حالة من الرعب خلال أولى حلقات مسلسل ” هي ودافنشي”، فبعدما قامت بتبرئة ابن الفنان تميم عبده من تهم موجهة إليها فقرر مكافأتها بإهدائها فيلا كبيرة على أتعابها في القضية..للمزيد

يخوض الإعلامي جمال عنايت، تجربة التمثيل لأول مرة من خلال المسلسل الإذاعي ” قيدت ضد الشيطان”" على راديو مصر ..للمزيد

أهدت شركة MBA المنتجة للمسلسل العربي “ليالي الحلمية ” الجزء السادس ” للتليفزيون المصري، استكمالًا للأجزاء التي يمتلك التليفزيون المصري حق استغلالها..للمزيد

ظهرت صورة الفنان ممدوح عبد العليم، في أولى حلقات مسلسل ” ليالي الحلمية” الجزء السادس، حيث نظرت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال إحدى المشاهد إلى صورته، والذي كان جسد شخصية “علي البدري” خلال الأجزاء الماضية من المسلسل…للمزيد

ألقت قوات الشرطة، القبض على الفنانة داليا البحيري، والتي تجسد شخصية “إنجي” الصحفية، خلال مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أووي”، الجزء الثاني، خلال تغطيتها لمظاهرات ترفع لافتات ” “لا للعنف ضد المرأة..للمزيد