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رمضان في الجول - أغرب موقف.. أيمن عبد العزيز يحكي عن ' شيخ تركيا لإقناعه بالإفطار '

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رمضان في الجول - أغرب موقف.. أيمن عبد العزيز يحكي عن ' شيخ تركيا لإقناعه بالإفطار ' رمضان في الجول - أغرب موقف.. أيمن عبد العزيز يحكي عن ' شيخ تركيا لإقناعه بالإفطار '

ما هو أغرب موقف تعرضت له في شهر رمضان خلال مسيرتك الكروية؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه أيمن عبد العزيز.

لعبة في الجول تستمر معكم في رمضان في أكثر من سلسلة جديدة. فمع حكايات ومواقف طريفة للمدربين واللاعبين يسردوها ، الآن جاء الموعد مع "الموقف الأغرب".

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ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عن أغرب المواقف في مسيرتهم الكروية خلال شهر رمضان.

ويُجيب أيمن عبد العزيز قائلا: "خلال تواجدي في تركيا كانت الأمور صعبة للغاية. حاولوا دائما منعي من الصيام".

وأضاف "أتذكر موقف مع أحد ممن تدربت معهم في تركيا، جلب لي أحد الشيوخ".

وأوضح "الشيخ حاول إقناعي بضرورة الإفطار. الأزمة دائما كانت في موعد المران، فكان يبدأ في وقت الإفطار".

وواصل "بمجرد نزولي إلى المران وبعد 10 دقائق فقط يأتي موعد الإفطار، ولذلك كنت اضطر للاكتفاء بشرب المياة فقط".

وتابع "كان يوجد مجموعة محترمة للغاية في الجهاز الفني وقتها، دائما ما يحرصون على جلب الموز لي وقت المران للإفطار".

وأتم "موعد إفطاري كان في التاسعة ليلا عقب نهاية المران والعودة إلى منزلي في تركيا".

ولعب أيمن عبد العزيز قائد الزمالك الأسبق للعديد من الأندية التركية أمثال طرابزون سبور و كونياسبور و تشايكور ريزه سبور و جنتشليربيرليجي وكوجالي.

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