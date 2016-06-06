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محافظة بورسعيد تناقش تراخيص الشباب الحاصلين على أراضٍ ضمن تطوير الشاطئ

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محافظة بورسعيد تناقش تراخيص الشباب الحاصلين على أراضٍ ضمن تطوير الشاطئ محافظة بورسعيد تناقش تراخيص الشباب الحاصلين على أراضٍ ضمن تطوير الشاطئ
ناقش المجلس التنفيذى، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صيغة العقد الخاص بمنح الشباب تراخيص إشغال للحاصلين على مساحات 150 مترا مربعا لتطوير الشاطئ كتجربة جديدة لتوفير فرص عمل للشباب كشريك أساسى فى التطوير لخدمة المصطافين.

وقال المحافظ، إن المساحات الممنوحة للشباب لعمل كافتيريات بتصميم موحد مصنوع من الألومنيوم والخشب وقابل للتركيب والفك من خلال أنماط ذات طابع مميز ومواصفات معينة للوصول للشكل الجمالى للشاطئ على أن تكون التجربة قابلة للتقييم.

محافظ بورسعيد يعتمد شهادة المرحلة الابتدائية بنسبة نجاح 90.6%
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