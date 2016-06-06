توقيع بروتوكول لتوريد 81 "مينى باص" لخدمة المناطق الداخلية بالإسكندرية

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل لدعم وعودة السياحة، ورفع مكانة وقيمة عروس البحر السياحية، منارة وعاصمة السياحة والجمال، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بتطوير وسائل النقل العام، خاصة مع بداية موسم الصيف، وزيادة أعداد المصطافين، وزوار الإسكندرية، مشيرا إلى أن الأتوبيس "دورين".

وأشار المحافظ فى بيان صادر عن المحافظة، منذ قليل، إلى أنه تم توقيع بروتوكول لتوريد 81 "مينى باص" لخدمة الشوارع والمناطق الداخلية والشعبية التى يصعب دخول الأتوبيسات بها، وتعمل المحافظة جاهدة لتوصيل ورفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة لهذه المناطق، إذ تم إعادة تشغيل عدد 4 أتوبيسات سياحية بدورين، كمطلب سياحى لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة، وخدمة المصطافين، وجمهور الإسكندرية.

وذكر البيان أن الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حققت زيادة 15.5 مليون راكب، وزيادة الإيرادات إلى 58.5 مليون جنيه عن العام الماضى، وذلك نتيجة لرفع كفاءة وتأهيل وتحسين عدد 208 أتوبيسات ومينى باص، بنسبة 44?‏ من الأسطول، وبتكلفة 110 آلاف جنيه للأوتوبيس الواحد، ورفع كفاءة 36 ترام الرمل، بتكلفة 11 مليون جنيه بنسبة 80?‏ من الأسطول، ورفع كفاءة وتحسين مظهر 31 ترام فى المدينة بنسبة 29?‏ من ترامات المدينة، ودخول 150 أتوبيسا جديدا للخدمة، منها 30 أتوبيسا مكيفا، و4 أتوبيسات جديدة سياحية "دورين" بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتوقيع عقد 81 مينى باص، وتخفيض العجز فى الموازنة بمقدار 11 مليون جنيه.

- بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح إعادة تشغيل "الأتوبيس بدورين"