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نادى العاصمة الثانية يوزع السلع الغذائية فى قافلتين خيريتين بعزب الإسكندرية

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نادى العاصمة الثانية يوزع السلع الغذائية فى قافلتين خيريتين بعزب الإسكندرية نادى العاصمة الثانية يوزع السلع الغذائية فى قافلتين خيريتين بعزب الإسكندرية
أنهى أعضاء نادى العاصمة الثانية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وترأس مجلس إدارته الإعلامية أمل صبحى والمهندس عبد الفتاح رجب، قافلتين خيريتين بمناطق المنتزه ثان بعزب الصيادين والصفيح، وأبو سليمان وباكوس، لتوزيع السلع الغذائية .

وتم توزيع 2200 جوال، يحوى كل منهم على 10 كيلو أرز، و5 كيلو لوبيا، و5 كياس سكر، و5 أكياس مكرونة، وعبوتين سمن، وعبوتين صلصة، و2 كيلو تمر .

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>- قافلة خيرية بالإسكندرية لتوزيع سلع غذائية وتوقيع كشف طبى مجانى على المواطنين

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