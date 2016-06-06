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إيداع 90 ألف جنيه بأمانات"هشام طلعت" بالسجن..ومصادر: ينفقها على النزلاء

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إيداع 90 ألف جنيه بأمانات"هشام طلعت" بالسجن..ومصادر: ينفقها على النزلاء إيداع 90 ألف جنيه بأمانات"هشام طلعت" بالسجن..ومصادر: ينفقها على النزلاء

>كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن أن أسرة هشام طلعت مصطفى، المتهم بالاشتراك فى قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ، والمحكوم عليه بالسجن 15 عام فى ذات القضية، أودعوا 90 ألف جنيه باسمه في خزينة سجن طرة، لشراء ما يحتاجه من "الكانتين"، بجانب ما ترسله الأسرة له يوميا من المواد الغذائية والمأكولات والعصائر.
>وأشارت المصادر إلى أن هشام طلعت يستقبل يوميا زيارة خاصة من فندق الفورسيزون، حيث تجلب سيارة سوزوكى يوميا 3 كراتين بها مياه معدنية وعصائر ووجبات لحوم وأسماك وفراخ، إضافة الى الملابس.
>وأضافت المصادر من داخل السجن، ان هشام طلعت يوزع تلك الاموال على السجناء الفقراء لشراء اى ما يحتاجوه من كانتين السجن.
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