«بايرن ميونيخ» الألماني يستهل موسمه بمواجهة «مانشستر سيتي» الإنجليزي

سيستهل بايرن ميونيخ الألماني، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، موسمه الجديد بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه السابق الإسباني بيب جوارديولا، في مباراة ودية في كرة القدم، ستقام في 20 يوليو، ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وذكر بايرن، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، “أول لقاء قمة في الموسم سنواجه مانشستر سيتي، على ملعب أليانز أرينا، في 20 يوليو، في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، في غياب اللاعبين الدوليين، لكن بوجود (الفنرسي) ريبيري، (فيليب) لام، (الهولندي آريين) روبن و(الإسباني) تشابي ألونسو”.

وستكون الفرصة سانحة أمام أنصار الفريق البافاري لاستقبال المدرب الجديد في أول مباراة له على ملعب أليانز أرينا ورؤية مدربه السابق الذي أمضى معه ثلاثة مواسم.

وقاد جوارديولا بايرن ميونيخ إلى إحراز سبعة ألقاب في مدى ثلاث مواسم، لكنه فشل في تخطي الدور نصف النهائي في ثلاث محاولات في دوري أبطال أوروبا.