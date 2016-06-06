أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«بايرن ميونيخ» الألماني يستهل موسمه بمواجهة «مانشستر سيتي» الإنجليزي

Google+ Print
«بايرن ميونيخ» الألماني يستهل موسمه بمواجهة «مانشستر سيتي» الإنجليزي «بايرن ميونيخ» الألماني يستهل موسمه بمواجهة «مانشستر سيتي» الإنجليزي

بيب جوارديوللا

سيستهل بايرن ميونيخ الألماني، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، موسمه الجديد بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه السابق الإسباني بيب جوارديولا، في مباراة ودية في كرة القدم، ستقام في 20 يوليو، ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وذكر بايرن، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، “أول لقاء قمة في الموسم سنواجه مانشستر سيتي، على ملعب أليانز أرينا، في 20 يوليو، في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، في غياب اللاعبين الدوليين، لكن بوجود (الفنرسي) ريبيري، (فيليب) لام، (الهولندي آريين) روبن و(الإسباني) تشابي ألونسو”.

وستكون الفرصة سانحة أمام أنصار الفريق البافاري لاستقبال المدرب الجديد في أول مباراة له على ملعب أليانز أرينا ورؤية مدربه السابق الذي أمضى معه ثلاثة مواسم.

وقاد جوارديولا بايرن ميونيخ إلى إحراز سبعة ألقاب في مدى ثلاث مواسم، لكنه فشل في تخطي الدور نصف النهائي في ثلاث محاولات في دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا