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بوروسيا «دورتموند» يتعاقد مع لاعب وسط «بايرن ميونخ» حتى 2020

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بوروسيا «دورتموند» يتعاقد مع لاعب وسط «بايرن ميونخ» حتى 2020 بوروسيا «دورتموند» يتعاقد مع لاعب وسط «بايرن ميونخ» حتى 2020

سباستيان رود

أعلن نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، مساء اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب سباستيان رود، قادما من الغريم التقليدى بايرن ميونخ.

وذكر الموقع الرسمى لنادى بوروسيا دورتموند، أنَّ اللاعب «رود» أنهى الكشف الطبى صباح اليوم، ليوقع بعدها لاعب الوسط البالغ 25 عامًا على عقود انتقاله لأسود الفيستفاليا لمدة 4 سنوات ليستمر حتى يونيو من عام 2020.

ويعُد سباستيان رود هو ثالث صفقات فريق بوروسيا دورتموند الألمانى خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث سبقه بضم الثنائى مارك بارترا قادما من برشلونة، وعثمان ديمبيلى لاعب رين الفرنسى السابق.

 

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