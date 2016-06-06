ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وتحرير 1661 مخالفة بالإسماعيلية

ألقى ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات نارية بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم وتمت حالته للنيابة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل، رئيس مباحث قسم ثان، ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمد. ع. ر" 30 سنة عاطل مقيم البلابسة دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن (فرد خرطوش محلى الصنع) وكذا 2 طلقة من ذات العيار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نفسه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية ترأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور تمكنت من تحرير وضبط 1661 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 575 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و136 مخالفة إزالة ملصقات و133 مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و257 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و114 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و118 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و115 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و101 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 105 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير16 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و95 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة غرب بالإسماعيلية