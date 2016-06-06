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ضبط 419 مخالفة وتحصيل 8750 جنيها غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح

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ضبط 419 مخالفة وتحصيل 8750 جنيها غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح ضبط 419 مخالفة وتحصيل 8750 جنيها غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملات مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 419 مخالفة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه تم التصالح الفورى فى 75 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 8750 جنيهًا.

وأضاف مدير الأمن، بأنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.


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