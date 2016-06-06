التعليم: لن يعتد بامتحان طلاب فى الدين أمس والإلغاء يسرى على الجميع

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن أن طلاب الثانوية العامة نظام حديث، والذى تردد بشأنهم أن بعضهم فى عدد من اللجان اختبروا أمس فى مادة التربية الدينية بعد قرار إلغائها من الوزارة عقب تسريب الامتحان، لا يعتد بهذا الامتحان، قائلاً: الوزارة ألغت الامتحان وتم إبلاغ كافة اللجان والمديريات عن طريق الغرفة الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بالوزارة.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كل الطلاب يمتحنون فى مادة التربية الدينية 29 من يونيو الجارى، ولن يعتد بنتيجة الاختبار لمن أدى الامتحان أمس الأحد، موضحًا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بشأن وضع امتحان جديد للتربية الدينية أو طبع الامتحان البديل.

وكان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا أخبار تؤكد امتحان عدد من طلاب الثانوية العامة فى عدد من المحافظات؛ على رأسها شمال سيناء وسوهاج، وبعض اللجان بمحافظات أخرى فى مادة التربية الدينية، أمس الأحد.

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