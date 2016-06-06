تأخر عودة كوفي للزمالك

تقرر تأجيل موعد وصول محمد كوفي لاعب الزمالك إلى يوم الثلاثاء بدلا من الاثنين بسبب بعض الظروف المتعلقة بموعد الطيران.

وكان كوفي قد شارك مع منتخب بلاده بوركينا فاسو في الانتصار الذي حققه على حساب جزر القمر بهدف دون رد في المباراة التي أٌقيمت في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وكان من المفترض أن يصل كوفي إلى القاهرة يوم الاثنين لينضم لمران الزمالك لكنه بعض ظروف الطيران جعلت ذلك الموعد يتأجل حتى يوم الثلاثاء.

وسوف ينخرط كوفي رفقة زملائه في المران عقب عودته من أجل الاستعداد لملاقاة اتحاد الشرطة في الحادي عشر من شهر يونيو الجاري في إطار الجولة 31 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن الأهلي المتصدر وللأخير مباراة أٌقل.