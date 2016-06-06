الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا شرقا وجنوبا مع ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و35 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و49 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 44 28 80 20 .

> دبي 42 29 75 25 .

> الشارقة 43 27 85 20.

> عجمان 42 28 80 20.

> أم القيوين 42 27 80 20 .

> رأس الخيمة 43 25 75 15 .

> الفجيرة 36 29 90 40.

> العين 44 29 60 15 .

> ليوا 45 25 80 15 .

> الرويس 40 27 90 25 .

> السلع 38 27 85 25.

> دلما 37 27 80 30 .

> طنب الصغرى 36 28 85 40 .

> طنب الكبرى 36 28 85 40 .

> أبوموسى 37 28 85 35.