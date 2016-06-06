أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا شرقا وجنوبا مع ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح :  جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

    البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و35 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و49 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    44      28              80       20 .
> دبي                        42      29              75       25 .
> الشارقة                   43      27              85       20.
> عجمان                    42      28              80       20.
> أم القيوين                42       27             80        20 .
> رأس الخيمة             43       25             75        15 .
> الفجيرة                   36       29             90       40.
> العين                     44       29              60       15 .
> ليوا                       45      25               80       15 .
> الرويس                  40      27               90       25 .
> السلع                    38       27               85       25.
> دلما                      37      27               80       30 .
> طنب الصغرى          36      28               85       40 .
> طنب الكبرى            36      28               85       40 .
> أبوموسى               37       28               85       35.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية