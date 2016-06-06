الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مقر المخابرات الأردنية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم مقر المخابرات الأردنية في مخيم البقيع غرب الأردن وأسفر عن استشهاد خمسة من أفراد المخابرات العامة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكارها الشديد لهذا العمل الارهابي الجبان مؤكدة تضامن دولة الامارات ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره والجهات التي تقف خلفه.

وأشار البيان الى ان هذه الجريمة النكراء تؤكد ضرورة العمل المشترك والجاد وتضافر كل الجهود على كل المستويات لمواجهة آفة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.. وقال ان هذه الجريمة تؤكد أن هدف الإرهاب واحد وأن نهج الجماعات الإرهابية مهما تعددت أشكالها يستهدف استباحة القيم الإنسانية ويتعارض مع كل المفاهيم والمبادئ الوطنية والدينية ولا يسعى إلا الى زرع الفوضى ونشر الدمار.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تعازيها الحارة لذوي الضحايا الأبرياء وللحكومة والشعب الأردني الشقيق.

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