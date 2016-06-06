احذر.. السمنة الصناعى فى حلوى رمضان ترفع الكولسترول وتسبب أمراض القلب

الزيوت المهدرجة هى مادة غذائية من صنع الإنسان ويستخدمها على نطاق واسع فى جميع المواد الغذائية مثل الحلويات الشرقية والفطائر لأنها تتميز بثمنها الزهيد وتعطى نتائج أفضل لكنها خطيرة جداً على الصحة.

وفى هذا السياق كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Livestrong”، فى تقرير حديث له عن أضرار السمن الصناعى "الزيوت المهدرجة"، وتشمل:

يتم تعديلها كيميائيا لاستخدامها منع تلف الأطعمة

تهدرج كيميائيا وتحتوى على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة

ترفع الكوليسترول السيئ

الدهون المهدرجة "سامة"

>الزيوت المهدرجة هى من الزيوت النباتية التى يتم تعديلها لمنع تلف الأطعمة، مما يزيد من مدة الصلاحية ويوفر المال لمصنعى المواد الغذائية.>عملية الهدرجة تنطوى على إضافة ذرات الهيدروجين إلى الزيت، وكلما ارتفع مستوى الهدرجة، يرتفع مستوى الدهون المشبعة "الدهون المتحولة" وانخفض مستوى الدهون غير المشبعة.>الدهون المتحولة "الزيوت المهدرجة" تزيد من مستويات الكولسترول السيئ وتخفض من معدلات الكولسترول الجيد، وعلاوة على ذلك، فإنها تمنع إنتاج المواد الكيميائية التى تحارب الالتهابات والتى تعزز الأنظمة الهرمونية والعصبية.>الدهون المهدرجة "سامة" حيث أنها تسبب ضررا للجسم، مما تؤدى إلى المرض أو الوفاة المبكرة.

ولاحظ باحثون من مدرسة هارفارد للصحة العامة أن الدهون غير المشبعة تخفض نظام المناعة وتعزز الالتهاب وترتبط بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكرى، والأمراض المزمنة الأخرى.

أشارت إحدى المقالات التى نشرت مؤخراً فى "نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين" إلى أن استهلاك حوالى 5 جرامات من الدهون غير المشبعة يومياً يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة حوالى 25%.

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