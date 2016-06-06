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دفاع ضباط الهرم في قضية ميرهان حسين: النيابة استبعدت هتك العرض

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دفاع ضباط الهرم في قضية ميرهان حسين: النيابة استبعدت هتك العرض دفاع ضباط الهرم في قضية ميرهان حسين: النيابة استبعدت هتك العرض
قال المحامى محمد منير، دفاع ضباط قسم الهرم، إن النيابة الكلية بالجيزة، استدعت موكليه بمقر النيابة، ووجهت لهم تهمة استعمال القسوة مع الفنانة مريهان حسين، واستبعدت تهمة هتك العرض، كما واجهتهم بتحريات المباحث.

كما أضاف المحامى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النيابة حددت يوم 13 يونيو، لعرض ضباط قسم الهرم على خبير أصوات بمبنى الإذاعة والتليفزيون، لمقارنة أصواتهم بالأصوات الموجودة في "القبض على مريهان حسين" وتبادل الشتائم بينهم.

وكانت نيابة الهرم، قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين، بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط الشرطة بالضرب والسب والقذف، كما أمرت بإخلاء سبيل ضابطى قسم شرطة الهرم المتهمين بهتك عرضها بضمان وظيفتهما.

تفاصيل تحقيقات النيابة مع "مريهان حسين"..الفنانة تتهم ضابطين بالتعدى عليها بالضرب وطلبا منها إجراء "تحليل سكر".. والضابطان: طلبنا منها الرخصة فألقتها على الأرض..والنيابة تخلى سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه
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