تفكيك 4 عبوات ناسفة وتدمير 15 مأوى لمسلحين بشمال سيناء

أفاد مصدر أمنى بشمال سيناء، بأن الحملات الأمنية بمناطق الشيخ زويد ورفح والعريش أسفرت عن تفجير 4 عبوات ناسفة، تم الكشف عنها وتفكيكها بدون خسائر، وتدمير 15 مكان إيواء لمسلحين، و3 دراجات والقبض على 11 مشتبها بهم جار فحصهم.

من جانبه قال مصدر طبى، إنه وصل لمستشفى العريش جثة طفل تبين وفاته إثر إصابته بطلق نارى فى منطقة غرب العريش، وسائق مدنى مصاب بطلق نارى من رفح.

مدير أمن شمال سيناء يشارك فى ماراثون لدعم إنشاء مستشفى خيرى للأورام بالعريش

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