أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تفكيك 4 عبوات ناسفة وتدمير 15 مأوى لمسلحين بشمال سيناء

Google+ Print
تفكيك 4 عبوات ناسفة وتدمير 15 مأوى لمسلحين بشمال سيناء تفكيك 4 عبوات ناسفة وتدمير 15 مأوى لمسلحين بشمال سيناء
أفاد مصدر أمنى بشمال سيناء، بأن الحملات الأمنية بمناطق الشيخ زويد ورفح والعريش أسفرت عن تفجير 4 عبوات ناسفة، تم الكشف عنها وتفكيكها بدون خسائر، وتدمير 15 مكان إيواء لمسلحين، و3 دراجات والقبض على 11 مشتبها بهم جار فحصهم.

من جانبه قال مصدر طبى، إنه وصل لمستشفى العريش جثة طفل تبين وفاته إثر إصابته بطلق نارى فى منطقة غرب العريش، وسائق مدنى مصاب بطلق نارى من رفح.

مدير أمن شمال سيناء يشارك فى ماراثون لدعم إنشاء مستشفى خيرى للأورام بالعريش
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365