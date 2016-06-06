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بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين

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بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين
حرص اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، على القيام بجولة أمنية وقت الإفطار تأكد خلالها من انتظام الخدمات الأمنية في الارتكازات والمحاور وميادين العاصمة فى أول أيام رمضان والتأكد من حسن سير الحالة المرورية.

كما حرص مدير أمن القاهرة علي متابعة عملية استلام القوات الوجبات الخاصة بهم للإفطار والتأكد من كونها وجبة ساخنة وطازجة ومتكاملة حتى يتناولها الجنود والقوات المشاركة في عملية تأمين شوارع العاصمة.

كما زار اللواء خالد عبد العال المجندين المحجوزين بمستشفى الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وفاجأ المجندين بتناوله الإفطار داخل إداره قوات أمن القاهره صحبهم.

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (1)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (2)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (3)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (4)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (5)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (6)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (7)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (8)

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية ويتناول الإفطار مع المجندين (9)
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