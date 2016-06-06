القوات المسلحة: إنشاء مشروعات خدمية لأبناء «جنوب سيناء»

تسلمت محافظة جنوب سيناء عدد من المشروعات الخدمية، التي تضم مدرسة محمد نجيب المجهزة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بمنطقة الرينة، بتكلفة تتعدى مليون جنيه.

وقالت القوات المسلحة في بيانٍ لها، الاثنين، على لسان متحدثها العميد محمد سمير، إنَّه سيتم الاستمرار فى إنشاء 8 مدارس أخرى مصممة على أحدث النظم التعليمية، لتخدم أبناء المنطقة والإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك في إطار استمرار جهود القوات المسلحة بالمساهمة فى توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتعاون مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف:«تم افتتاح المزرعة النموذجية المتكاملة بتجمع الرينة التابعة لقرية رأس مسلة على مساحة 30 فدان بتكلفة نحو 4.5 مليون جنيه، حيث تعد إضافة للرقعة الزراعية التي تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، والمنتجات الزراعية لأبناء المنطقة».

وتابع:«كما تم افتتاح محطة كهرباء تساهم فى ضخ الطاقة اللازمة للمنطقة، بالشكل الذي يؤهل لاستمرار العمل بتلك المشاريع بالكفاءة اللازمة من الطاقة».

من ناحيته، أكد الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لشرق القناة خلال مراسم افتتاحه لتلك المشاريع على الدور الهام الذي تقوم به القوات المسلحة في تأمين المواطنين، وتقديم العديد من الخدمات لأبناء المحافظة، وتخفيف العبء عنهم بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

كما أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، للنهوض بأبناء المجتمع السيناوي وإحداث التنمية الحقيقية على أرض سيناء.

وحضر مراسم الافتتاحات اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني، ومدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من مشايخ وعواقل جنوب سيناء.