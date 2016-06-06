يسرا تقتل طبيب نفسي خوفًا على منصبها بمسلسل «فوق مستوى الشبهات»

تجسد الفنانة يسرا (رحمة حليم) دكتورة في التنمية البشرية خلال أولى حلقات مسلسل ” فوق مستوى الشبهات” حيث يتم ترشيحها لمنصب مجلس النواب.

وتدور أحداث الحلقة الأولى في خضوعها لكشف نفسي، حيث تفاجأ بأن الطبيب المعالج لها هو ذاته المعالج لشقيقتها في المسلسل، حيث تكشف شقيقتها عن تسبب يسرا في عقدة نفسية كبيرة لها، وتذهب يسرا للطبيب النفسي للحصول على السيديهات الخاصة بشقيتها خوفاً على منصبها في مجلس النواب، لتفاجأ بأن الطبيب النفسي سجل لها حديثها معه عن ما تعرضت له في الصغر بدون علمها وإذنها، فتتخلص من الطبيب بضربه على الرأس بآلة حادة وتنتهي الحلقة الأولي على ذلك.

مسلسل فوق مستوى الشبهات من تأليف أمين جمال وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة يسرا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، زكي فطين عبد الوهاب.

وتدور قصة المسلسل حول شخصية امرأة تدعي (رحمة) وهي مريضة نفسية، تظهر بوجه طيب طول الوقت، ولكنها تقوم بإلحاق الأذى بكل من حولها.