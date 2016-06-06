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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة فى الإسماعيلية

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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة فى الإسماعيلية سقوط 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام من القبض على 3 عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم "جارحى. م. إ" 17 سنة عاطل مقيم عزبة منصور ــ دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً الأقراص المخدرة وتم إعداد عدة أكمنة له، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 37 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 100 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير من ضبط المتهم "أحمد. إ. ج" 25 سنة عاطل مقيم عزبة الرمش ــ دائرة المركز وبحوزته 25 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 260 جنيها، وسلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثالث من ضبط المتهم "محمد. س. م" 35 سنة عاطل مقيم أبوحماد الشرقية وبحوزته 90 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 150 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.
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>- سقوط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى الإسماعيلية

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