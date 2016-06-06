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"المسطحات المائية" تنقذ عاملا حاول الانتحار بإلقاء نفسه بالنيل

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"المسطحات المائية" تنقذ عاملا حاول الانتحار بإلقاء نفسه بالنيل "المسطحات المائية" تنقذ عاملا حاول الانتحار بإلقاء نفسه بالنيل
تمكنت قوات المسطحات المائية، من إنقاذ أحد الأشخاص عقب قيامه، بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى محاولة للانتحار.

وأثناء قيام الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، بتأمين نهر النيل بدائرة قسم بولاق أبو العلا، شاهدوا قيام أحد المواطنين بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى 6 أكتوبر.

وقامت قوات المسطحات الأمنية بالتوجه إليه، وتمكنت من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه، وبالفحص تبين أن المذكور يدعى "حسين. م. ح" 45 سنة، عامل، ومقيم عزبة الهجانة بدائرة قسم مدينة نصر أول.

وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية إلا أنه قرر بوجود آلام بذراعيه وكتفه جراء سقوطه بالمياه، وتم تحويله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه.

وبسؤاله عن سبب إلقاء نفسه بنهر النيل أفاد بمحاولته الإنتحار لمروره بضائقة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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مصر 365