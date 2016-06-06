«حلف الأطلسي» يبدأ مناورة عسكرية في بولندا .. وروسيا تعلن قلقها

انطلقت في بولندا، اليوم الاثنين، مناورة عسكرية كبيرة تشارك فيها أكثر من 20 دولة بحلف شمال الأطلسي، وشركاء آخرين.

وأعلن الحلف في بيانٍ له، الاثنين، أنَّه على مدار أكثر من 10 أيام يشارك 30 ألف جندي يدعمهم عدد كبير من المركبات والطائرات والسفن في واحدة من أكبر المناورات على الطرف الشرقي لحلف الأطلسي منذ انتهاء الحرب الباردة،.

وتأتي المناورة قبل شهر من قمة لحلف الأطلسي في وارسو للموافقة على نشر المزيد من القوات في شرق أوروبا.

وتشمل المناورة التي أطلق عليها اسم “أناكوندا-16″ تدريبات مثل هجوم ليلي بطائرات هليكوبتر، وإسقاط مظليين أمريكيين لبناء جسر مؤقت على نهر فيستولا.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا إن الهدف من المناورة هو “تدريب وتمرين واندماج القيادة الوطنية البولندية وهياكل القوة في بيئة متعددة الجنسيات متحالفة ومشتركة.”

وستشارك الولايات المتحدة بنحو 14 ألف جندي في المناورات وهو أكبر عدد لقوة أجنبية. وتشارك في المناورات أيضا دول من خارج الحلف مثل السويد وفنلندا.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين أنَّ بلاده تشعر بالقلق من توسع الحلف، وتحرك هيكله الأساسي نحو حدود روسيا، مشيرًا إن موسكو ستتخذ “الإجراءات المناسبة” لحماية أمنها.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي تيمو سويني في موسكو “لا نخفي موقفنا السلبي تجاه تحرك الهيكل العسكري الأساسي لحلف شمال الأطلسي نحو حدودنا ليضم دولا جديدة إلى الأنشطة العسكرية للحلف.”

وتابع “هنا سنستخدم حق روسيا السيادي لضمان أمنها بإجراءات تتناسب مع الأخطار الراهنة، أنا واثق من أن أصدقائنا الفنلنديين وجيراننا سيتفهمون هذا أيضًا”.