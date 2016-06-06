بعد منحها الدكتوراه الفخرية.. تعرف على نصائح يسرا لطلاب الجامعة الأمريكية

أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفلتى تخرج ربيع 2016، حيث تم منح شهادة البكالوريوس لـ621 طالب بكالوريوس، وتم منح مرتبة الشرف لـ123 طالبا، ومرتبة الشرف الأعلى لـ121 طالب ومرتبة الشرف العليا لـ108 طالبت.

وأوضحت الجامعة، فى بيان صحفى، أنه فى حفل تخرج الدراسات العليا، تم منح 160 درجة ماجستير للطلاب ودرجة الدكتوراه لأربع طلاب، كما تخرج فى حفل الدراسات العليا طلاب من مصر، وكندا، وإيطاليا، والأردن، وليبيا، والنرويج، وفلسطين، وبولندا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وسوريا، وأوغندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن الفنانة يسرا سفيرة النوايا الحسنة، ألقت الكلمة الرئيسية فى حفل تخرج طلاب البكالوريوس، بعد منحها الدكتوراه الفخرية فى الفنون من الجامعة الأمريكية بالقاهر، وقام بإلقاء الكلمة الرئيسية فى حفل الدراسات العليا خريج الجامعة أحمد زهران، وهو رئيس مجلس إدارة ومؤسس كارم سولار.

وفى كلمتها، قالت يسرا للطلاب: "أنا سعيدة لمشاركتكم هذا اليوم، لقد شرفت بهذه الدكتوراه الفخرية، إن شرف هذه الدرجة ليس حكرا ليسرا ولكن هو تقدير لجميع الفنانين وللدور المهم الذى يلعبه الفن في المجتمع، لقد تعلمت أن الفن والتعليم هما وجهان لعملة واحدة: وأن هذه العملة هي المستقبل، التعليم مثله مثل الفن يزرع بذور التفاهم والتعبير والتعاطف والتسامح، الفن هو لغة عالمية لا تعرف العنصرية أو التعصب، الفن هو اللغة التي لا يوجد لها حواجز وليست بحاجة إلى مترجمين، هو اللغة التي ترفض العنف والإرهاب، هو لغة القلوب التي تحتفل بالحياة".

وأضافت يسرا: "أشعر بالتواضع خاصة أن هذا التقدير يأتي من مؤسسة مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي طالما ساهمت بشكل كبير في التعليم والبحوث في منطقتنا لما يقرب من قرن تقريبا، أشعر أيضا بالتواضع كوني الممثلة المصرية الثانية التي تحصل على شهادة فخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد مثلي الأعلى وقدوتي السيدة فاتن حمامة، رحمها الله".

كما قدمت يسرا نصائح للطلاب، وقالت: "تذكر أن تثقيف العقل مع عدم تثقيف القلب لا يعد تعليما، اتبعوا قلبكم وشغفكم، كونوا جيدين حتى عندما لا يكون الآخرون جيدين بالشكل الكافى، عندما يغلق طريق أمامكم، فتشوا عن طريق آخر، وأحفروا النفق الخاص بكم، لا تفقدوا الأمل أبدا".

وألقت ندى أيوب، بكالوريوس الاتصالات التسويقية المتكاملة، وبكالوريوس الآداب في الفنون البصرية، خطبتها لزملائها في حفل طلاب البكالوريوس على شكل فيلم سينمائي: "نحن الممثلون توجهنا أصواتنا الداخلية أو عائلاتنا أو المؤسسات التابعين لها، يصحبنا طاقم من اختيارنا، وتتغير المشاهد حولنا، تأتي شخصيات وترحل في مشاهد مختلفة وقد يكونوا الدعائم أو الشخصيات الرئيسية." وتصف أيوب الحبكة الدرامية على حد تعبيرها بأنه بغض النظر عن المكان الذي ستنتهي به، فإن الأمر يعود لك في تحديد كيف سيكون الفيلم الخاص بك. "أنت مخرج فيلمك، أنت من يدعو للأكشن وأنت من سيقول "النهاية." أنت من يكتب السيناريو والحبكة الدرامية." تساءلت أيوب، "هل سيكون لديك مدير آخر، سواء كان رئيسك أو الأهل أو المجتمع، لإعطائك بعض الإرشادات؟ بالتأكيد، وما ستستفيد به من هذه الإرشادات وما ستسمح به هو ما سيحدد من ستكون"

"التعليم العالى" تحرر 200 محضر غش لطلاب المعاهد الفنية

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