القوات المسلحة تفتتح مزرعة نموذجية جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليون جنيه

استمراراً لجهود القوات المسلحة بالمساهمة فى توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتعاون مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال، تسلمت محافظة جنوب سيناء عددًا من المشروعات الخدمية؛ منها مدرسة محمد نجيب المجهزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الرينة بتكلفة تتعدى مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستمرار فى إنشاء 8 مدارس أخرى مصممة على أحدث النظم التعليمية لتخدم أبناء المنطقة والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وخلق أجيال من أبناء جنوب سيناء لديها الوعى الثقافى والعلمى، الذى يمكنهم من المساهمة فى رفعة الوطن .

كما تم افتتاح المزرعة النموذجية المتكاملة بتجمع الرينة التابعة لقرية رأس مسلة على مساحة 30 فدانًا بتكلفة نحو 4.5 مليون جنيه، والتى تعد إضافة للرقعة الزراعية التى تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية والمنتجات الزراعية لأبناء المنطقة .

وتضمنت الافتتاحات، افتتاح محطة كهرباء تساهم فى ضخ الطاقة اللازمة للمنطقة بالشكل الذى يؤهل لاستمرار العمل بتلك المشاريع بالكفاءة اللازمة من الطاقة.

وأكد الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لشرق القناة خلال مراسم افتتاحه لتلك المشاريع، الدور الهام الذى تقوم به القوات المسلحة فى تأمين المواطنين، وتقديم العديد من الخدمات لأبناء المحافظة وتخفيف العبء عنهم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

كما أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للنهوض بأبناء المجتمع السيناوى وإحداث التنمية الحقيقية على أرض سيناء .

حضر مراسم الافتتاحات اللواء أح محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى ومدير أمن جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من مشايخ وعواقل جنوب سيناء .

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