رمضان فرصة للتخلص من التدخين وإدمان القهوة.. اعرف إزاى

يعتاد أغلبنا على بعض العادات السلبية التى تؤثر على صحتنا بالسلب، ومن هذه العادات السلبية هو التدخين وإدمان الكافيين المتركز فى القهوة والنسكافيه، ويعتبر شهر رمضان أكبر فرصة للتخلص من هذه العادات.

وفى هذا السياق قدم الدكتور "وائل صفوت" رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين، بعض الخطوات التى تساعد على تغيير هذه العادات السلبية خلال شهر رمضان لصحة أفضل، قائلا "رمضان هذا العام من الفرص الكبيرة التى تساعد على التخلص من أكبر العادات السلبية انتشارا وهى التدخين وإدمان مواد الكافيين، حيث نصوم 16 ساعة وهى فرصة قوية لخروج مادة النيكوتين أو الكافيين من الجسم بسهولة مع الرضا الكامل نظرا للروحانيات والأجواء المختلفة التى نعيشها خلال هذا الشهر".

وتابع "يتبقى لنا من اليوم 8 ساعات فقط يبدأ خلالها الفرد فى تقليل الكمية تدريجيا التى كان يتناولها قبل حلول الشهر الكريم، حيث يختار يوما خلال الأسبوع الأول من قرار الإقلاع عن التدخين أو إدمان الكافيين ليكون هو اليوم الفاصل الذى يتم الامتناع فيه عن تناول الكافيين أو التدخين، ويفضل أن يكون اليوم الذى تحدده للامتناع نهائيا عن التدخين والكافيين إجازة من العمل للابتعاد عن الضغوط التى تضطر فيها للعودة لهذه العادة السلبية.

وأضاف الدكتور "وائل صفوت" "أن التدخين أخطر من الكافيين بشكل عام، ولكن هناك بعض الأفراد يتناولون الكافيين بكميات مبالغ فيها وهو ما يؤدى بهم إلى مشكلات فى الدورة الدموية، والإصابة بالقولون العصبى، ارتجاع المرىء، قرحة المعدة، بالإضافة إلى اضطراب النوم بسبب عمل المخ أكثر من طاقته وهو ما يؤدى إلى خلل فى نظام النوم".

تعرف على أعراض الإقلاع عن التدخين وخطوات التغلب على إدمان السيجارة

>

نصائح للحصول على أفضل الدرجات بالامتحانات.. أهمها ماتشربش قهوة

>