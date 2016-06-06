لمريضات سرطان الثدى.. حمية البحر المتوسط توقف المرض "عند حده"

بشرى رائعة زفتها مؤخرا الأبحاث الطبية الحديثة للناجين من مرض سرطان الثدى، حيث كشفت دراسة طبية مثيرة أشرف عليها باحثون من جامعة نافارا الإسبانية عن إحدى الأنظمة الغذائية التى تمنع انتكاسة سرطان الثدى، وتقلل فرص معاودة الإصابة بالمرض مرة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن حمية البحر المتوسط الغنية بالخضروات والفواكه وزيت الزيتون والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة مع التقليل من تناول اللحوم الحمراء له فوائد مثيرة فى منع الإصابة مجددا بمرض سرطان الثدى، وهو من الأورام الخطيرة التى تعد تاسع أكثر الأورام القاتلة فى مصر.

وشملت الدراسة 300 سيدة من الناجيات من سرطان الثدى، قاموا بتناول حصص غذائية عديدة من الخضروات والفواكه خلال الأسبوع، وحصة غذائية واحدة من الحبوب الكاملة، وما يقرب من 4 حصص غذائية من الأسماك مع التقليل من تناول اللحوم.

وكشفت النتائج أن إتباع حمية غذائية عادية تسبب فى حدوث انتكاسة لدى 11 سيدة من المصابات بسرطان الثدى، بينما لم تتجدد إصابة السيدات اللاتى اتبعن حمية البحر المتوسط بالورم الخطيرة مرة أخرى.

>ولم تقتصر فوائد حمية البحر المتوسط على المرضى، بل ثبت أيضا أن تناول مكملات غذائية من زيت الزيتون، وهو من المكونات الرئيسية فى هذا النظام الغذائى، يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

> ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Internal Medicine" خلال شهر يونيو الجارى.

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