محافظة بنى سويف توافق على إطلاق اسم شهيد على مدرسة بالفشن

وافق المجلس التنفيذى ببنى سويف على إطلاق اسم الشهيد "رقيب" أحمد محمد عبدالعظيم حسن، على المدرسة الابتدائية بقرية الشقر "مسقط رأس الشهيد" بمركز الفشن جنوب المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 4200 متر أملاك دولة وأخرى 1800متر، الأولى لإنشاء مدرسة ثانوية عليها بقرية النويرة مركز إهناسيا والثانية لإقامة مدرسة ثانوية عليها بقرية هليه بمركز ببا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بحضوراللواء "حسام الدين رفعت" السكرتيرالعام والمحاسبة "هناء عبدالعزيز" السكرتير العام المساعد، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة ومتابعة نسب التنفيذ في قطاعات رصف الطرق والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية في الربع الأخير من العام المالي في الفترة من 1/7/2015 حتى 31/5/2016م، بإجمالي اعتماد 187مليونا و839 ألفا جنيها، حيث بلغت نسبة الاعتماد الحكومي منه 130 مليون جنيها، بينما وصل التمويل الذاتى إلى 57 مليونا و839 ألف جنيه.

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