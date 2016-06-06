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بالصور.. حملات لـ"بيطريى سوهاج" على مزارع دواجن أخميم وطهطا

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بالصور.. حملات لـ"بيطريى سوهاج" على مزارع دواجن أخميم وطهطا بالصور.. حملات لـ"بيطريى سوهاج" على مزارع دواجن أخميم وطهطا
قامت مديرية الطب البيطرى بسوهاج بحملات على مزارع الدواجن بالمراكز الأكثر كثافة فى عدد من المزارع بالتعاون مع أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الأمن الحيوى بها، حيث تم المرور على مزارع الدواجن بمركز أخميم وقرية الصوامع شرق، وكذلك المرور على معظم مزارع الدواجن بناحية مركز طهطا بسوهاج.

ومن جانب آخر طرح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فكرة تطوير الحديقة المتحفية بمدينة ناصر بسوهاج للحوار المجتمعى، مناشدا المواطنين من أبناء المحافظة التقدم بأفكارهم لتطوير الحديقة.

وكلف المحافظ رئيس حى شرق وحى غرب ورئيس مدينة أخميم بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وتطوير الحديقة، مؤكدا دخول المواطنين الحديقة بالمجان، مشيرا إلى توفير مجموعة من لعب الأطفال وتطوير دورات المياه الموجودة بالحديقة.

مزارع الدواجن (1)

مزارع الدواجن (2)

مزارع الدواجن (3)

مزارع الدواجن (4)

مزارع الدواجن (5)

مزارع الدواجن (6)

صحة سوهاج تضبط 390 كيلو كبدة ولحوم وجبنة غير صالحة
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