السيسى يوجه وزير الكهرباء بالتوصل إلى صيغة نهائية لعقود «الضبعة»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمناقشة ملف إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، مطالبًا وزير الكهرباء بسرعة التوصل إلى صيغة نهائية لتوقيع العقود.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنَّ وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية موسكو التى التقى خلالها مع عدد من كبار مسئولي شركة “روس آتوم”، لبحث آخر تطورات ملف إنشاء المحطة النووية فى منطقة الضبعة.

من ناحيته، أكَّد الدكتور محمد شاكر، أنَّ نتائج مباحثاته فى موسكو كانت إيجابية، وأن المفاوضات حول عقود إنشاء محطة الضبعة وصلت إلى مراحلها الأخيرة.