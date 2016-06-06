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القبض على هارب من 61 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

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القبض على هارب من 61 حكما قضائيا فى الإسماعيلية القبض على هارب من 61 حكما قضائيا فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث مركز أبوصوير من القبض على عاطل هارب من 61 حكما قضائيا فى أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على المتهم "محمد. أ. ك" 30 سنة عاطل مقيم البر الغربي ــ دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى 61 حكما قضائيا بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها الحبس 24 سنة و6 شهور بتهم (تبديد).

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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