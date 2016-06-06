«السيسي» يجتمع بوزير الدفاع لبحث سبل تعزيز قدرات القوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تم اِستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري، ولاسيما فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المصرية برياً وبحرياً.

وقد استعرض وزير الدفاع نتائج زيارته إلى فرنسا مؤخراً، والتي تم خلالها تسلم مصر حاملة المروحيات “جمال عبد الناصر” ورفع العلم المصري عليها إيذاناً ببدء دخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

وأوضح السيد الفريق أول صدقي صبحي أنه عقد جلسة مباحثات مثمرة مع نظيره الفرنسي تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عما شهدته المباحثات من تفاهمٍ حول تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها عدة دول في المنطقة.

وأشاد الرئيس بمستوى التعاون القائم مع فرنسا في مختلف المجالات، منوهًا إلى أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.