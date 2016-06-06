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البرلمان السوداني: مراقبة مواقع التواصل الإجتماعى لمنع التحريض ضد الجيش

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البرلمان السوداني: مراقبة مواقع التواصل الإجتماعى لمنع التحريض ضد الجيش البرلمان السوداني: مراقبة مواقع التواصل الإجتماعى لمنع التحريض ضد الجيش

صورة أرشيفية

قال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان السودانى، أحمد إمام تهامى، إنَِّ هناك توجهات داخل البرلمان تجرم وتعاقب المحرضون ضد القوات المسلحة السودانية، عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وأضاف  التهامى في بيانٍ له، الاثنين، إنه تم الإعلان عن إجراءات لمراقبة مواقع التواصل الإجتماعى، متهمًا عناصر المعارضة بـ”تحريك عمليات التخريب والتعاطف مع الحركات المسلحة”، حسبما ما  نشرته سكاى نيوز.

وأشار إلى أنَّ للحريات حدود قائلًا: ”الحرية عندها حد، والتحريض واضح جدًا في بعض مواقع التواصل، ومن بعض كتاب الأعمدة، وأمن البلد والمواطن لا يتجزأ”.

 

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