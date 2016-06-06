رسميا.. بيسيرو مدربا جديدا لكوكا في براجا

أعلن نادي سبورتنج براجا البرتغالي الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" رسميا تولي جوزيه بيسيرو مسؤولية تدريب الفريق لمدة موسمين.

بيسيرو الذي ترك تدريب الأهلي بفسخ التعاقد بالتراضي في منتصف الموسم ذهب لتدريب العملاق بورتو لكنه فشل في تحقيق أي بطولة مع النادي ليعلن النادي إقالته.

على الجانب الأخر رحل باولو فونسيكا مدرب براجا السابق إلى شاختار دونستيك بعد رحلة موفقة مع النادي البرتغالي.

وسيعقد النادي البرتغالي في الساعات المقبلة مؤتمرا صحفيا بتواجد بيسيرو داخل النادي.

براجا انهى الموسم في المركز الرابع في الدوري البرتغالي، وتوج بلقب كأس البرتغال على حساب بورتو بيسيرو، ويلعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

السقوط بعد الرحيل من الأهلي

وتولى بيسيرو مهمة تدريب بورتو في شهر يناير الماضي بعد طلبه الرحيل عن الأهلي ليكون مدربا للفريق البرتغالي خلفا لجولين لوبيتيجي الذي رحل لسوء النتائج.

وقاد بيسيرو بورتو في 22 مباراة في كل البطولات وأنهى مسابقة الدوري في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن بنفيكا الذي توج باللقب.

كما أنه خسر لقب نهائي كأس البرتغال أمام سبورتنج براجا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

كما أنه ودع مسابقة كأس الدوري البرتغالي من دور المجموعات بعدما هُزم في آخر مباراتين في دور المجموعات ليخرج من المسابقة دون حصد أي نقطة.