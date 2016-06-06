3 تسريحات شعر صيفية سهلة يمكنها أن تدوم طوال اليوم

بيروت- سيدتي نت

خلال أشهر الصيف الحارة، يصبح من الصعب على أي واحدة منّا أن تحصل على تسريحة شعر تدوم على حالها طوال اليوم، فالحرارة، والرطوبة، وأشعة الشمس الحارقة، هي جميعاً عوامل يمكنها أن تتسبب بجفاف الشعر وبهتانه وتعرضه للتجعد والتطاير. وبالطبع، يمكن للبخاخات ومنتجات الجل أن تثبت خصلات شعرك في مكانها، ولكنها تكلّفك الظهور بشعر متموّج غير مرتّب وضعيف. ولتحافظي على شعرك حريرياً وانسيابياً خلال تسريحه في الصيف، فأنت بحاجة إلى منتج عناية بالشعر مصمم خصيصاً ليستعيد الترطيب ويحافظ على شعرك قابلاً للتحكم.

تسريح شعرك بطريقة ’صديقة- للحرارة‘ لم يكن يوماً أسهل مع مرطب بانتين علاج ملكي للشعر التالف. هذا المنتج الرائع الذي يمزج علوم Pro-V مع كريم ملكي، يمنح شعرك الترطيب الفائق ويضمن إصلاحه وحمايته من التلف من الأعماق، ويساعد بانتين الجديد على حصولك على تسريحات شعر مميزة قادرة على تحمل حرارة الصيف. وإليك بعض تسريحات الشعر الصيفية السريعة التي تضمن تألقك، بفضل هذا المرطب:

• تسريحة ذيل السمكة Fishtail

بعد وضع المرطب على الشهر، اقلبي شعرك بالكامل إلى جهة واحدة من الرأس. وقومي بفصله إلى جزئين متساويين، ممسكة كل جزء بيد واحدة. امسكي ضفيرة صغيرة من الجهة الخلفية لإحدى الجهتين واسحبيها حول الجهة الخارجية الأمامية، وادخليها داخل الشعر في اليد الأخرى. كرري هذه الحركة بضفيرة صغيرة أخرى من الجهة المقابلة، واستمري بالحركة نفسها حتى تكتمل التسريحة!

• تسريحة الكعكة Sock Bun

مرة أخرى على الشعر المجرد، ضعي المرطب وقومي بجذب الشعر على شعر ذيل مرتفع ومشدود. وباستخدام حلقة شعر يمكن تثبيتها أو شدها على شكل دائرة، امسكي بنهاية الذيل وشديه نحو الحلقة. قومي بلفها حول شعرك كأنك تلفين الحلقة على شكل تورتيا شعر، اقفلي الحلقة على شكل دائرة وأمنيها ببضعة دبابيس.

• تسريحة العقدة العلوية Top Knot

هذه المرة اتركي شعرك ليجف، واجمعيه على شكل ذيل طويل ابتداءً من الجهة الأمامية لرأسك، وتأكدي من جذبه للخلف بشكل منسدل وسلس. قومي بتسريح الذيل للحصول على الكثافة وافصيله إلى جزئين متساويين. قومي بلف أحد الجزأين لعدة مرات ولفيه حول أساس ذيل الشعر بحركة دائرية، مع تعليق النهاية في مكانها. والآن قومي بلف الجهة الأخرى من الشع بالاتجاه المعاكس، مع تعليق النهاية في مكانها للحصول على التسريحة النهائية.